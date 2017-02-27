В Осинниках сотрудник полиции был ранен, но арестовал преступника

Вчера вечером при задержании преступника, участковый в Осинниках был ранен, но все же арестовал злоумышленника и доставил в участок.

Сотрудник полиции случайно стал свидетелем преступления. Молодой человек пытался выхватить сумочку у женщины. Полицейский попытался задержать злоумышленника, однако тот достал из кармана нож и нанес несколько ударов сотруднику. Все же участковому удалось доставить грабителя в отделение полиции.

Оттуда правоохранителя госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает. А 26-летнему местному жителю грозит наказание не только за попытку грабежа, но и за нападение на сотрудника полиции.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области