Кемероване жалуются на опасные остановки на «Швейке»

В социальных сетях жители Кемерова обсуждают снежно-ледяные горки, образовавшиеся на остановках, тротуарах и спусках к пешеходному переходу в центре города.
Как отмечает автор фотографий, сделанных в районе «Швейки», ходить здесь и садиться в транспорт очень неудобно, особенно пожилым людям. Многие поскальзываются и падают.
Горожане призывают коммунальные службы обратить внимание на эту ситуацию, пока кто-нибудь не упал под колеса общественного транспорта.
Фото: Вконтакте
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