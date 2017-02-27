Кемероване жалуются на опасные остановки на «Швейке»

В социальных сетях жители Кемерова обсуждают снежно-ледяные горки, образовавшиеся на остановках, тротуарах и спусках к пешеходному переходу в центре города.

Как отмечает автор фотографий, сделанных в районе «Швейки», ходить здесь и садиться в транспорт очень неудобно, особенно пожилым людям. Многие поскальзываются и падают.

Горожане призывают коммунальные службы обратить внимание на эту ситуацию, пока кто-нибудь не упал под колеса общественного транспорта.

Фото: Вконтакте