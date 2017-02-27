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В Кузбассе биологи спасли маленького ёжика

27 февраля 2017 в 21:07

Биологи Центра помощи диким и экзотическим животным в Кемерове приютили ёжика, который мог не дожить до весны.

Животное принесли люди, подобрав в лесу осенью, когда он был совсем маленьким, не набрал достаточный вес, чтобы пережить зиму в спячке. Специалисты центра знают, какие лакомства давать маленькому хищнику, и сейчас он поправляется.

К концу весны, когда появятся насекомые, ёжика отпустят в дикую природу.

Фото: Центр помощи диким и экзотическим животным


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