В Кузбассе биологи спасли маленького ёжика

Биологи Центра помощи диким и экзотическим животным в Кемерове приютили ёжика, который мог не дожить до весны.

Животное принесли люди, подобрав в лесу осенью, когда он был совсем маленьким, не набрал достаточный вес, чтобы пережить зиму в спячке. Специалисты центра знают, какие лакомства давать маленькому хищнику, и сейчас он поправляется.

К концу весны, когда появятся насекомые, ёжика отпустят в дикую природу.

Фото: Центр помощи диким и экзотическим животным