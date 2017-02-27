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Первые дни весны в Кузбассе будут снежными

27 февраля 2017 в 21:32

В Кемеровскую область постепенно приходит весна, и уже устанавливается теплая погода, однако зима еще спешит уходить из региона, и в первые дни календарной весны одарит кузбассовцев снегом и метелями.

Завтра днем в Кузбассе ожидаются положительные температуры – до +4°С, ночью – минус 4-9 градусов. В среду, 1 марта, будет чуть прохладнее – от -3 до +2 градусов, при этом, по прогнозам, возможен снег и метели. Ночью термометры покажут до -10°С.

В следующие дни до конца недели дневная температура будет в пределах 0, -5°С. К тому же, выходные, по сообщениям синоптиков, будут солнечными.


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