В южной столице Кузбасса девушка взобралась на масленичный столб

В прошедшее воскресенье по всему региону прошли масленичные гулянья. Традиционным для них является испытание со столбом. В нем обычно принимают участие мужчины, но на этот раз покорить его решила девушка.

И новокузнечанка покорила не только столб, но и зрителей, сопереживавших ей. В итоге ей удалось добраться до коробки с призами, подвешенной на вершине. Отмечается, что девушка принимает участия в различных состязаниях на Масленицу уже не впервые. И каждый год выигрывает призы. В этом году она выиграла мультиварку.

На видеозаписи с гуляний видно, как девушка добралась до вершины столба, однако при спуске не смогла удержаться и сорвалась. К медикам за помощью девушка не обращалась.