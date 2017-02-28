Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В южной столице Кузбасса девушка взобралась на ...

В южной столице Кузбасса девушка взобралась на масленичный столб

28 февраля 2017 в 13:33

В прошедшее воскресенье по всему региону прошли масленичные гулянья. Традиционным для них является испытание со столбом. В нем обычно принимают участие мужчины, но на этот раз покорить его решила девушка.

И новокузнечанка покорила не только столб, но и зрителей, сопереживавших ей. В итоге ей удалось добраться до коробки с призами, подвешенной на вершине. Отмечается, что девушка принимает участия в различных состязаниях на Масленицу уже не впервые. И каждый год выигрывает призы. В этом году она выиграла мультиварку.

На видеозаписи с гуляний видно, как девушка добралась до вершины столба, однако при спуске не смогла удержаться и сорвалась. К медикам за помощью девушка не обращалась.


Читайте также

Content i 1
Первые дни весны в Кузбассе будут снежными
Content zaderzhka rejsa
В Кемеровском аэропорту вылет в Таиланд был перенесен на сутки по неизвестным причинам
Content get img
В областной столице скоро начнут закрываться катки
Content htmlimage 1 1
Глава Кемерова продегустировал весеннее меню школьников

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?