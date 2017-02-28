В Кемеровском аэропорту вылет в Таиланд был перенесен на сутки по неизвестным причинам

В региональной столице рейс Кемерово-Пхукет, который должен был совершиться сегодня, был отложен. В аэропорту причиной невылета было названо непредоставление самолета авиакомпанией, обслуживающей этот рейс, - Royal Flight. Однако почему это произошло, информации нет.

Как рассказали в справочной аэропорта, расписание изменилось вчера, и туристов должны были предупредить об изменении времени вылета. Самолет до Пхукета вылетит завтра. Таким образом, кузбассовцы потеряют сутки отдыха в азиатской стране.

В аэропорту также сообщают, что по прилету в Россию туристы смогут обратиться к туроператору, чтобы вернуть деньги за сутки «простоя».

Комментария авиакомпании, не предоставившей судно, пока нет.