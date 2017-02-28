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В областной столице скоро начнут закрываться катки

28 февраля 2017 в 20:48

Заканчивается сезон популярного среди кемеровчан зимнего отдыха. На улице уже теплеет, поэтому в скором времени начнут закрываться катки, расположенные под открытым небом.

Площадки на стадионе «Шахтер» и в «Парке Чудес» планируют принимать посетителей примерно до середины первого месяца весны. Точная дата закрытия пока не определена – все зависит от погодных условий.

Крытые площадки будут работать дольше. Возможность посетить каток на стадионе «Химик» будет еще пару месяцев - до конца апреля. А вот ледовая арена «Кемерово» будет принимать любителей этого развлечения почти до лета – закрытие сезона планируется 30 мая. 


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