Глава Кемерова продегустировал весеннее меню школьников

Сегодня в областной столице презентовали новое меню городских школ. В дегустации принял участие мэр регионального центра Илья Середюк.

В новое весеннее меню школьников включено больше овощей, что способствует потреблению школьниками необходимых витаминов.

МАУ «Школьное питание» обслуживает 69 школ города. В различных комплексах питания предлагается 270 различных блюд. Трижды в зависимости от времени года изменяется меню.

Фото: администрация Кемерова