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Глава Кемерова продегустировал весеннее меню школьников

28 февраля 2017 в 22:04

Сегодня в областной столице презентовали новое меню городских школ. В дегустации принял участие мэр регионального центра Илья Середюк.

В новое весеннее меню школьников включено больше овощей, что способствует потреблению школьниками необходимых витаминов.

МАУ «Школьное питание» обслуживает 69 школ города. В различных комплексах питания предлагается 270 различных блюд. Трижды в зависимости от времени года изменяется меню.

Фото: администрация Кемерова


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