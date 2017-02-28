Глава Кемерова продегустировал весеннее меню школьников

Сегодня в областной столице презентовали новое меню городских школ. В дегустации принял участие мэр регионального центра Илья Середюк.
В новое весеннее меню школьников включено больше овощей, что способствует потреблению школьниками необходимых витаминов.
МАУ «Школьное питание» обслуживает 69 школ города. В различных комплексах питания предлагается 270 различных блюд. Трижды в зависимости от времени года изменяется меню.
Фото: администрация Кемерова
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