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В Ленинске-Кузнецком погиб школьник, сорвавшись с крыши заброшенного завода

01 марта 2017 в 15:15

Трагедия случилась вчера днем. Двое друзей-школьников играли на территории нефункционирующего завода «Кузбассэлемент». Они забрались на крышу здания.

Один из приятелей, 11-летний ленинск-кузнечанин, случайно сорвался с крыши. Сначала ему удалось зацепиться за выступ, однако друг не смог ему помочь. Мальчик упал с высоты 6 этажей (25 метров).

Медиков и полицейских вызвали строители, которые работали на соседнем с заводом объекте и прибежали, услышав крики второго школьника. Врачи не смогли помочь ребенку – он погиб на месте.

По данному факту начата доследственная проверка.

На фото: заброшенное здание завода «Кузбассэлемент».


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