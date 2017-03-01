В Ленинске-Кузнецком погиб школьник, сорвавшись с крыши заброшенного завода

Трагедия случилась вчера днем. Двое друзей-школьников играли на территории нефункционирующего завода «Кузбассэлемент». Они забрались на крышу здания.

Один из приятелей, 11-летний ленинск-кузнечанин, случайно сорвался с крыши. Сначала ему удалось зацепиться за выступ, однако друг не смог ему помочь. Мальчик упал с высоты 6 этажей (25 метров).

Медиков и полицейских вызвали строители, которые работали на соседнем с заводом объекте и прибежали, услышав крики второго школьника. Врачи не смогли помочь ребенку – он погиб на месте.

По данному факту начата доследственная проверка.

На фото: заброшенное здание завода «Кузбассэлемент».