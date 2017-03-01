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В южной столице Кузбасса был обстрелян автобус с пассажирами

01 марта 2017 в 17:00

ЧП случилось вчера днем в Новокузнецке. Под обстрел попала маршрутка №62, перевозившая пассажиров.

Как рассказали очевидцы, все произошло очень быстро, и понять, кто и из чего стрелял в общественный транспорт, никто не успел.

Новокузнечан удивила реакция владельцев автобуса. Его не сняли с рейса, а хозяева не обратились в правоохранительные органы. В кузбасском ГУ МВД подтверждают, что заявлений о произошедшем не поступало. Сейчас информация, распространившаяся в соцсетях и СМИ, проверяется. 

Фото: ИА "Город Nовостей"


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