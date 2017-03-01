В южной столице Кузбасса был обстрелян автобус с пассажирами

ЧП случилось вчера днем в Новокузнецке. Под обстрел попала маршрутка №62, перевозившая пассажиров.

Как рассказали очевидцы, все произошло очень быстро, и понять, кто и из чего стрелял в общественный транспорт, никто не успел.

Новокузнечан удивила реакция владельцев автобуса. Его не сняли с рейса, а хозяева не обратились в правоохранительные органы. В кузбасском ГУ МВД подтверждают, что заявлений о произошедшем не поступало. Сейчас информация, распространившаяся в соцсетях и СМИ, проверяется.

Фото: ИА "Город Nовостей"