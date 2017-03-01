В Кемерове на машины рухнул металлический навес

В результате инцидента повреждены шесть автомобилей.

Обрушение металлического навеса произошло в Заводском районе областной столицы. Конструкция была установлена над парковкой около здания по адресу: ул. Базовая, 1/1. В момент, когда навес рухнул, под ним были припаркованы автомобили. В результате 6 из них были повреждены.

На снимках видно, что на конструкции скопилось большое количество снега. Возможно, именно он стал причиной обрушения.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Фото: Вконтакте