Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове на машины рухнул металлический навес

В Кемерове на машины рухнул металлический навес

01 марта 2017 в 20:00

В результате инцидента повреждены шесть автомобилей.

Обрушение металлического навеса произошло в Заводском районе областной столицы. Конструкция была установлена над парковкой около здания по адресу: ул. Базовая, 1/1. В момент, когда навес рухнул, под ним были припаркованы автомобили. В результате 6 из них были повреждены.

На снимках видно, что на конструкции скопилось большое количество снега. Возможно, именно он стал причиной обрушения.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. 

Фото: Вконтакте


Читайте также

Content get img
В областной столице скоро начнут закрываться катки
Content htmlimage 1 1
Глава Кемерова продегустировал весеннее меню школьников
Content i
В Ленинске-Кузнецком погиб школьник, сорвавшись с крыши заброшенного завода
Content 392725 213204 big1
В южной столице Кузбасса был обстрелян автобус с пассажирами

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?