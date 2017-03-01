Кемеровский Кола-мэн засветился на Первом канале

Фотография известного в Кузбассе парня по прозвищу Кола-мэн была продемонстрирована в эфире популярного шоу «Вечерний Ургант». Знаменитый кузбассовец на ней в шортах и футболке, когда на улице зима и все остальные жители Кемерова пытаются одеться как можно теплее.

Такое фото создатели программы выбрали, чтобы наглядно показать «встречу зимы и весны». Передача вышла в эфир вчера. Снимку ведущий Иван Ургант уделил немного времени, но все кузбассовцы узнали своего земляка.