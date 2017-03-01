В Промышленновском районе открыли конно-спортивный сезон

Зрелищные мероприятия прошли в Промышленновском районе в честь открытия нового конно-спортивного сезона.

Участники – их было около 30 человек – продемонстрировали мастерские заезды. Всего спортсмены участвовали в шести стартах.

Все мероприятия прошли на местном ипподроме, на котором в прошлом году увеличили количество мест на трибуне и на площади перед которым проложили асфальт. Ведь гостей, приезжающих на скачки не только из Промышленновского, но и из соседних районов, с каждым годом становится все больше.