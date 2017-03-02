Убит кемеровский предприниматель

Вечером 1 марта в Кемерове застрелян 39-летний предприниматель. Мужчина убит выстрелом в голову, преступление произошло в Заводском районе.

По словам сотрудников пресс-службы следственного управления, убитый владел несколькими торговыми площадями в Кемеровской области и занимался продажей электротоваров. Во время нападения он находился в гаражном кооперативе и успел нажать тревожную кнопку.

На трупе мужчины зафиксированы огнестрельные раны в области головы и шей, на месте происшествия найдены гильзы от патронов.

В настоящее время следственные органы изучают личность погибшего, а также устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Следствие отрабатывает версии и приступило к поиску причастных лиц.