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Убит кемеровский предприниматель

02 марта 2017 в 10:57

Вечером 1 марта в Кемерове застрелян 39-летний предприниматель. Мужчина убит выстрелом в голову, преступление произошло в Заводском районе.

По словам сотрудников пресс-службы следственного управления, убитый владел несколькими торговыми площадями в Кемеровской области и занимался продажей электротоваров. Во время нападения он находился в гаражном кооперативе и успел нажать тревожную кнопку.

На трупе мужчины зафиксированы огнестрельные раны в области головы и шей, на месте происшествия найдены гильзы от патронов.

 В настоящее время следственные органы изучают личность погибшего, а также устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Следствие отрабатывает версии и приступило к поиску причастных лиц. 


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