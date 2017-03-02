В Кемерове при пожаре погибли двое детей

По предварительным данным возгорание частного дома в Рудничном районе произошло по причине неосторожного обращения с огнем.

28 февраля мать оставила двоих сыновей 2,5 и 6 лет без присмотра. Играя с зажигалкой, мальчики нечаянно подожгли обивку кресла. Соседи заметили задымление и вызвали МЧС. К этому времени вернулась домой мать, вместе с соседями она вынесла пострадавших из дома, однако спасти детей не удалось. Прибывшие врачи «скорой помощи» констатировали их смерть в результате отравления угарным газом.

Предполагаемый очаг тления – кресло – сотрудники МЧС ликвидировали, жилое помещение не пострадало. Точную причину пожара и гибели детей установит пожарно-техническая экспертиза.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В органах опеки запрошен характеризующий материал на семью. Предварительно известно, что женщина в одиночку воспитывала четверых детей.

Фото с michiganradio.org