В Шерегеше пострадал итальянский турист

Приехавшего на горнолыжный курорт иностранного гостя завалило лавиной, которая сошла с крыши здания.

Пострадавший выходил из гостиницы «Фристайл» на горе Зелёной. Снежная масса сошла с крыши пристройки и оказалась настолько большой, что иностранец почти полностью был завален снегом. В результате ЧП у гражданина Италии обнаружены переломы пальцев. Сопровождавшая гостя переводчица не пострадала.

По мнению спасателей, сход снежных масс спровоцирован погодными условиями и быстрым таянием снега. Почему своевременно не были произведены работы по очистке кровли – не уточняется.