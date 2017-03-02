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В Шерегеше пострадал итальянский турист

02 марта 2017 в 14:54

Приехавшего на горнолыжный курорт иностранного гостя завалило лавиной, которая сошла с крыши здания.

Пострадавший выходил из гостиницы «Фристайл» на горе Зелёной. Снежная масса сошла с крыши пристройки и оказалась настолько большой, что иностранец почти полностью был завален снегом. В результате ЧП у гражданина Италии обнаружены переломы пальцев. Сопровождавшая гостя переводчица не пострадала.

По мнению спасателей, сход снежных масс спровоцирован погодными условиями и быстрым таянием снега. Почему своевременно не были произведены работы по очистке кровли – не уточняется.


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