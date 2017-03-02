В центре областной столицы столкнулись пять легковушек

Авария с участием сразу пяти легковых автомобилей случилась на пересечении улиц Красноармейская и 50 лет Октября. В итоге на этом участке пути образовался серьезный дорожный затор.

Как рассказал очевидец происшествия, иномарка Honda Accord на большой скорости врезалась в стоявший на светофоре автомобиль Mazda Demio. От удара лихача отбросило на ближайшие авто Toyota, Nissan и ВАЗ.

К счастью, люди не пострадали.

Пять машин - участников аварии заняли три полосы. Автомобили могут объехать их только по одной полосе, а троллейбусы не могут вовсе.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, серьезный дорожный затор по ул.50 лет Октября начинается с перекрестка с ул.Васильева. Здесь до пересечения с Красноармейской машины движутся со скоростью не больше 2 км/ч.

Фото: vse42.ru