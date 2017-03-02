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В Кемерове спасатели помогли малышу, запершемуся в квартире с включенной плитой

02 марта 2017 в 15:52

Инцидент случился сегодня в областной столице. Молодая мама находилась с 2-летним малышом дома. Они ждали прихода бабушки мальчика, мамы женщины. Когда хозяйка квартиры вышла навстречу матери, мальчик закрыл дверь на задвижку.

Открыть входную дверь, когда женщины вернулись, он не смог. В помещении, ко всему прочему, работала плита. Женщины позвонили спасателям, которые обесточили квартиру и открыли дверь.

К счастью, никто не пострадал.


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