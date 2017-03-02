В Кемерове арестованы хозяин борделя и его «сотрудницы»

Жители одного из общежитий на ул. Сибиряков-Гвардейцев обратились в правоохранительные органы с жалобой на то, что в одной из комнат дома располагается самый настоящий «дом терпимости».

После проведенной проверки полицейские арестовали 38-летнего владельца жилого помещения и двух работавших на него жриц любви. Примечательно, что со своими «сотрудницами» сутенёр расплачивался в основном продуктами и алкоголем. В ходе проверки было установлено, что мужчина и сам пользовался услугами путан. Теперь на него заведено уголовное дело. За организацию борделя кемеровчанину грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении девушек составлены административные протоколы, им грозит менее суровое наказание – штраф в размере 2 000 рублей.

Фото: nmsk.dp.ua