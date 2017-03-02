«Битва экстрасенсов» будет искать новых участников в Кузбассе

Стартовал кастинг нового, 18 сезона легендарного проекта ТНТ «Битва экстрасенсов». Все желающие попробовать свои силы кузбассовцы смогут пройти отбор в популярное телешоу, не выезжая за пределы области.

Как заверили представители канала, претендентам гарантированы объективный подход и честная оценка экстрасенсорных способностей. Испытания будут неоднократными.

Кастинг состоится 18 марта в Кемерове и 17 марта в Новокузнецке. Подробную информацию можно уточнить по тел. 8-913-289-40-84.

На сайте телеканала также предложено заполнить электронную анкету участника.