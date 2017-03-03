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Россиянкам заплатят за рождение первенца

03 марта 2017 в 10:29

О предложении ввести допвыплаты за рождение первого ребёнка рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, мера необходима для обеспечения поддержки будущим молодым семьям. Сегодня их создают дети 90-х, и поскольку именно на этот период пришелся значительный демографический спад, они как никто нуждаются в стимулировании рождаемости и помощи со стороны государства.

Единовременные выплаты предполагается не ограничивать вариантами использования, а их размер будет установлен с учётом бюджетных возможностей.

Предложение будет рассмотрено Советом Федерации на ближайшем круглом столе по вопросам демографии. Окончательное решение примет Правительство РФ.

Фото rv-mo.ru


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