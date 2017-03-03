Экс-главе Прокопьевска грозит 3 года лишения свободы

Такое наказание предложил назначить гособвинитель бывшему мэру на очередном судебном заседании 2 марта.

Напомним, что осенью 2016 года Валерию Гаранину было предъявлено обвинение по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Следствием установлено, что своими действиями он причинил ущерб муниципальной казне на сумму свыше одного миллиона рублей.

На первом заседании 12 января чиновник свою вину не признал, а после допроса свидетелей и оглашения показаний защита Гаранина заявила ходатайство о признании собранных следствием доказательств недопустимыми. В свою очередь прокуратура настаивает на виновности подсудимого, 2 марта в заключительной речи прокурор попросил назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Очередное заседание состоится в четверг 9 марта. В процессе Валерию Гаранину предоставят право последнего слова, предварительно выслушав реплики сторон. Приговор будет оглашен в последующих заседаниях.

Напомним, что экс-мэр Прокопьевска Валерий Гаранин подал в отставку в сентябре 2016 года. Новым главой города был избран Андрей Мамаев.