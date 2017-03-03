В Кемерове открылась выставка к юбилею театра кукол

В библиотеке им. Федорова в Кемерове в честь 75-летия регионального кукольного театра открылась выставка.

На экспозиции представлены различные куклы и декорации, есть даже экземпляры, созданные к спектаклям 80-90-х гг. Кроме того, на выставке можно увидеть различные архивные документы театра, награды за участие в фестивалях, архивные фотографии.

До 28 марта все желающие могут насладиться выставкой в областной библиотеке, также можно записаться на экскурсию по тел. 44-18-67.