В областной столице проведена показательная операция на почке

Событие прошло в рамках Российской школы-конференции по урологии и онкоурологии на базе Областной клинической больницы имени М. А. Подгорбунского.

Лапараскопическую пластику мочеточника «в прямом эфире» провёл профессор кафедры факультетской хирургии №1 МГМСУ, главный хирург ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы», доктор медицинских наук Эдуард Галлямов.

Медики и представители СМИ смогли увидеть непосредственный процесс операции. Кроме того, специально для его демонстрации в операционной установили оборудование, которое позволило транслировать происходящее в конференц-зал Кузбасского технопарка и другие регионы. Таким образом, следить за ходом операции и постигать тонкости техники смогли все заинтересованные.

Стоит отметить, что Кузбасс был выбран первой площадкой за Уралом для проведения эндоурологических и лапароскопических операций в формате 3D. Для показательных операций были отобраны самые сложные и интересные случаи.

Врачи работали в специальных очках - таким образом «плоское» изображение мониторов превращалось в объёмное, создавая эффект полного присутствия. При этом не пришлось делать на теле пациента полостных разрезов. Практически на следующий день он полностью восстановится, а следы от хирургического вмешательства будут почти незаметны.

По словам главного уролога г. Кемерово Евгения Помешкина, онкоурологические заболевания составляют значительную долю всех злокачественных новообразований, при этом ткани мочеполовой системы особенно деликатны и требуют особого, бережного вмешательства. Потому для успешной борьбы с подобными заболеваниями так важно внедрение ультрасовременных методов.

Одним из таких является продемонстрированный столичными хирургами метод безузловых послеоперационных швов. Применение этой инновационной технологии позволяет избежать травматизации деликатных тканей и, как следствие, предотвращает возможные послеоперационные осложнения. Распространение методики в России стало возможным после начала использования подходящих для неё нитей в декабре 2016 года.

- Сегодня мы проводим операции с использованием новой разработки, – рассказал оперировавший хирург, один из ведущих урологов России Эдуард Галлямов. – Представьте, что вам нужно завязать узел при помощи палочек для суши. Примерно такие же манипуляции производит врач при наложении швов классическим методом. Безузловой способ значительно облегчает задачу хирурга, а значит, сокращает и время операции, и длительность пребывания пациента под наркозом.

В конференции приняло участие порядка 150 кузбасских врачей и хирургов. Всего планируется провести около 20 показательных операций. Помимо этого медики обсудят актуальные вопросы современной хирургии, поучаствуют в мастер-классах и познакомятся с образцами новейшего медицинского оборудования.