В Кузбассе сотрудник СМИ встретил приставов нецензурной бранью и закрылся от них в кабинете

Инцидент произошел в Промышленновском районе. Работник местной газеты накопил задолженность по кредиту в размере 335 тысяч рублей. Именно поэтому в редакцию, найдя должника через приложение «Мобильный розыск», наведались судебные приставы.

Однако журналист встретил их совсем не дружелюбно. Обругав сотрудников нецензурными словами, он закрылся в своем кабинете. Справиться с ситуацией помогла главный редактор газеты. Она уговорила сотрудника выйти. Его автомобиль был арестован, и у журналиста есть 10 дней на погашение долга, иначе имущество будет продано.