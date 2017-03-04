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В Кузбассе сотрудник СМИ встретил приставов нецензурной бранью и закрылся от них в кабинете

04 марта 2017 в 20:23

Инцидент произошел в Промышленновском районе. Работник местной газеты накопил задолженность по кредиту в размере 335 тысяч рублей. Именно поэтому в редакцию, найдя должника через приложение «Мобильный розыск», наведались судебные приставы.

Однако журналист встретил их совсем не дружелюбно. Обругав сотрудников нецензурными словами, он закрылся в своем кабинете. Справиться с ситуацией помогла главный редактор газеты. Она уговорила сотрудника выйти. Его автомобиль был арестован, и у журналиста есть 10 дней на погашение долга, иначе имущество будет продано.


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