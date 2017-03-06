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В Кемерове из-за окурка загорелось общежитие

06 марта 2017 в 09:37

Сообщение о возгорании в одной из квартир девятиэтажки на пр. Октябрском поступило в дежурную часть в ночь с воскресенья на понедельник. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 12 жителей дома.

Установлено, что пожар произошел в однокомнатной квартире на втором этаже здания. По словам представителей ГУ МВД причиной возгорания послужило несоблюдение правил пожарной безопасности при курении одним из жильцов. Из-за вредной привычки огнём уничтожена часть мебели и вещей. Никто из соседей не пострадал.


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