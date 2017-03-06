Маленький кузбассовец стал участником шоу «Вечерний Ургант». В качестве специального гостя на программу был приглашен лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Он рассказывал о своём творчестве и в ходе беседы признался, что очень удивлён тому, как долго пользуются популярностью песни группы.

В ответ ведущий Иван Ургант продемонстрировал гостю видеозапись. На ней песни хиты коллектива исполняли совсем юные «певцы», в числе которых был и Вадим. В доказательство того, что творчество рок-группы близко поклонникам всех возрастов, мальчик исполнил легендарную песню «Осень» в необычной аранжировке – под уккулеле. Аккомпанировал юному рокеру его отец.