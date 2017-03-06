Кузбасский филиал «Почты России» оштрафован за нарушение законодательства

Факт нарушения был выявлен комиссией УФАС осенью прошлого года. «Почта России» и ООО «ПРОФФ-АМ» заключили антиконкурентное соглашение, согласно которому аутсорсинговая компания получила право предоставлять услуги по уборке помещений и прилегающих к почте территорий без проведения конкурса.

Напомним, что для государственных организаций проведение тендера на предоставление товаров и услуг является обязательным. Кроме того, согласно действующему законодательству, хозяйствующим субъектам запрещается заключать соглашения с организациями, если такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции.

По результатам проверки ФГУП «Почта России» назначен штраф в сумме 949 000 рублей. Экс-руководителю филиала определено наказание в виде штрафа на сумму 20 000 рублей.