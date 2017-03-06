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В результате пожара погибла 83-летняя жительница Крапивинского района

06 марта 2017 в 13:07

В ночь на 5 марта на ул. Дружбы в селе Перехляй загорелся частный жилой дом. На место трагедии выехали семь сотрудников МЧС и две автоцистерны.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, на момент прибытия пожарных пламя охватило дом целиком. В результате возгорания пострадала крыша дома, а также стены внутри и снаружи. Уже после тушения спасатели обнаружили в доме 83-летнюю женщину. Пенсионерка лежала на кровати без признаков жизни.

Предварительно установлено, что дом загорелся в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Причина смерти хозяйки дома будет установлена после проведения экспертизы.

Фото fedpress.ru


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