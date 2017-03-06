Кузбасских автоледи встретит «Цветочный патруль»

В преддверии женского праздника МВД России объявило о начале акции «8 Марта – в каждый дом». В ее рамках сотрудники ГИБДД организуют на дорогах Кузбасса «Цветочный патруль».

Инспекторы, участвующие в патруле, будут дарить автомобилисткам цветы. Кроме того, напомнят о необходимости соблюдать ПДД.

Точные даты, когда на дороги выйдет патруль, не сообщается. В разных городах Кузбасса инспекторы с цветами будут встречать женщин в разные дни.