Кузбасский спортсмен завоевал серебро на чемпионате России по гимнастике

В этом году соревнования по спортивной гимнастике проходили с 1 по 5 марта в Казани. В составе сибирской команды выступили три мастера спорта международного класса Регионального центра спортивной подготовки г. Ленинск-Кузнецкий. В командном зачёте сборная Сибирского федерального округа взяла бронзу, уступив первое место командам из Москвы и Центрального федерального округа.

Это не первая значимая победа Никиты. Ранее он неоднократно становился призёром соревнований разных уровней, в том числе был включен в состав сборной страны для участия в Олимпийский играх 2016 в Рио.

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