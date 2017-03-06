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Кузбасский спортсмен завоевал серебро на чемпионате России по гимнастике

06 марта 2017 в 16:28

В этом году соревнования по спортивной гимнастике проходили с 1 по 5 марта в Казани. В составе сибирской команды выступили три мастера спорта международного класса Регионального центра спортивной подготовки г. Ленинск-Кузнецкий. В командном зачёте сборная Сибирского федерального округа взяла бронзу, уступив первое место командам из Москвы и Центрального федерального округа.

Это не первая значимая победа Никиты. Ранее он неоднократно становился призёром соревнований разных уровней, в том числе был включен в состав сборной страны для участия в Олимпийский играх 2016 в Рио.

Фото толк42.рф


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