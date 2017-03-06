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В Кемерово в автомобильной аварии пострадал 6-летний ребенок

06 марта 2017 в 18:58

По последним данным выясняется, что в Новокузнецке на одной из трасс города произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей-иномарок, по причине невнимательности водителя тяжелого грузовика Volvo. Выяснилось, что мужчина не придерживался положенной дистанции между транспортными средствами во время движения.

В результате чего въехал в багажник автомобиля Kia, в которой находился мальчик шести лет. Ребенок был пристегнут в кресле по правилам безопасности. Удерживающее устройство соответствовало его весовой категории и росту, несмотря на это он получил серьезные травмы. Обстоятельства о его состоянии здоровья выясняются. ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть особо внимательными на дороге, так как изменились погодные условия, и автомобиль должен поддаваться контролю водителя. 


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