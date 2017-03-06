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Необычное ДТП: в Кемерове тележка из супермаркета помяла ВАЗ

06 марта 2017 в 23:38

Такая необычная авария произошла на парковке гипермаркета «Лента» в результате небезопасного развлечения. Молодые люди решили прокатить одного из компании в продуктовой тележке, прицепив ее к автомобилю.

В результате тележку занесло, и она врезалась в легковушку, оставив вмятину на крыле машины. Кроме того, чуть позже столкновения парень выпал из импровизированного транспортного средства, однако не пострадал.

Как прокомментировали в ГИБДД, автомобилист в данном случае нарушил Правила дорожного движения, которые запрещают перевозить пассажира вне салона. За это нарушение предусмотрен административный штраф в 1000 рублей. 


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