Новокузнецк возглавил список самых небезопасных городов

Список «городов, из которых лучше уехать немедленно» был опубликован на сайте bigpicture.ru. Авторы провели необычное расследование и определили самые опасные с точки зрения экологии населённые пункты страны.

В ТОП-7 вошли Липецк, Магнитогорск, Артём, Норильск, Иркутск и Чита. Возглавил список Новокузнецк. По мнению составителей рейтинга, мощный металлургический и угледобывающий центр, коим является город на юге Кузбасса, просто не может быть экологически безопасным и комфортным для жизни.

Помимо этого, в расчёт брали криминогенную обстановку, а также рост и убыль населения. И если количество уезжающих из города практически равно числу приезжающих, то по количеству преступлений Новокузнецк отличился не в лучшую сторону - за год здесь совершено 11971 преступление. И хотя среди них в основном мелкие правонарушения, грабежи и кражи, авторы посчитали новокузнечан "мазохистами". Вероятно потому, что несмотря на все трудности, они в основном довольны властью и уровнем жизни.