Появились подробности вчерашней аварии с маршруткой в Кемерове

Как мы сообщали ранее, вчера в областной столице произошла серьезная авария с участием легкового авто и ПАЗа. Только под общественный транспорт залетел не отечественный автомобиль, а Toyota Carib. Как рассказал 53-летний водитель иномарки, находясь за рулем, он почувствовал себя плохо, поэтому потерял управление автомобилем.
К счастью, автомобилист серьезно не пострадал. Ему помог ремень безопасности, который не допустил сильнейшего удара головы. Водитель получил ушиб мягких тканей лица.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
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