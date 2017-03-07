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Появились подробности вчерашней аварии с маршруткой в Кемерове

07 марта 2017 в 12:13

Как мы сообщали ранее, вчера в областной столице произошла серьезная авария с участием легкового авто и ПАЗа. Только под общественный транспорт залетел не отечественный автомобиль, а Toyota Carib. Как рассказал 53-летний водитель иномарки, находясь за рулем, он почувствовал себя плохо, поэтому потерял управление автомобилем.

К счастью, автомобилист серьезно не пострадал. Ему помог ремень безопасности, который не допустил сильнейшего удара головы. Водитель получил ушиб мягких тканей лица.

Все обстоятельства ДТП выясняются.


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