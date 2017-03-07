17-летний подросток перерезал горло женщине

Трагедия произошла в Таштагольском районе.

Во время застолья парень решил напугать одну из присутствующих женщин. Он приставил нож к горлу приятельницы, и, угрожая убийством, забрал у всех присутствующих мобильные телефоны, для того, чтобы они не смогли вызвать полицию.

В момент совершения преступления юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Криминальная игра закончилась трагедией, злоумышленник порезал своей заложнице горло, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшую удалось спасти благодаря своевременному звонку свидетелей в дежурную часть.

Следует отметить, что это не первый случай неадекватного поведения подростка в нетрезвом виде. Ранее он уже был судим, а на момент совершения преступления вновь находился под следствием по целому ряду преступлений. Среди них мелкое хищение, грабёж и оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Теперь к вышеуказанному добавлены обвинения в угрозе убийством и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Дело передано в суд.