В областной столице выбрали автоледи года

Конкурс водительского мастерства среди представительниц прекрасной половины был приурочен к Международному женскому дню. Награждение победительниц состоялось в преддверии весеннего праздника.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, в необычных состязаниях приняли участие 16 автоледи. Каждой конкурсантке предстояло пройти три испытания.

После первой, теоретической части и успешной сдачи экзамена на знания ПДД, девушки продемонстрировали практические навыки вождения. В заключительном туре автолюбительницы проявили свои творческие способности, прочитав стихи собственного сочинения на тему безопасности дорожного движения.

Всем участницам были вручены дипломы, сувенирные регистрационные знаки с надписью «8 Марта» и конечно цветы. По итогоам трех туров третье место досталось Юлии Бритвиной. «Серебро» взяла Ольга Мазур. Звание «Автоледи-2017» и первое место по праву досталось Ирине Колесниченко. К слову, все девушки из тройки лидеров являются сотрудницами ГИБДД.