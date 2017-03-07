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После праздника кузбасских водителей проверят на трезвость

07 марта 2017 в 16:08

Наутро после празднования Международного женского дня сотрудники ГИБДД проведут в Кемеровской области массовую проверку на трезвость.

Как сообщили в областном УГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать абсолютно все транспортные средства  и предлагать автомобилистам пройти экспресс-тест на состояние опьянения. Экипажи ДПС расположатся на трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. Рейд планируется провести 9 марта в четверг.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным  средством на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей.


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