Подведены итоги конкурса "Краса полиции"

Финал конкурса состоялся в областном ГУ МВД в канун Международного женского дня. Самой красивой и талантливой защитницей правопорядка в Кузбассе признана майор полиции Ольга Чербаковская.

Всего в конкурсе приняли участие 24 сотрудницы полиции. Среди претенденток на звание Краса полиции-2017 были следователи, дознаватели, инспекторы ПДН, психологи и эксперты-криминалисты. В ходе отбора девушки сдали нормативы по физической, огневой и спецподготовке. Продемонстрировали навыки сборки табельного оружия, а также на деле опровергли стереотип о "слабом поле", показав высокий уровень владения боевыми приемыми.

По итогам первого тура в финал вышли шесть красавиц в погонах. Здесь девушкам предстояло проявить творческие способности и ответить на каверзные вопросы. Жюри покорила заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Киселевску Ольга Чербаковская, девушка не только достойно выдержала предложенные испытания, но и обаяла всех присутствующих своей улыбкой. Победительнице вручили традиционную корону и ценный подарок.

Фото пресс-служба ГУ МФД России по КО