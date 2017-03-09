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В Кузбассе введены дополнительные выходные для матерей

09 марта 2017 в 09:29

О решении предоставить два дополнительных дня отдыха для бюджетниц, воспитывающих детей дошкольного и школьного возраста, объявил в своём праздничном поздравлении губернатор Аман Тулеев.

- От такой политики выиграют все, и, прежде всего, семья, дети, - уверен губернатор. - А по большому счёту выигрывает всё общество, ведь чем больше времени вы будете заниматься воспитанием своих ребятишек, тем меньше будет у нас подростковая преступность, наркомания, алкоголизм.

С этого года жительницы Кемеровской области смогут отдохнуть в День защиты детей (1 июня) и спокойно проводить ребятишек в школу в начале учебного года 1 сентября. В администрации отметили, что отдых не скажется на бюджете семьи, дни будут оплачены исходя из среднего заработка.

Аман Тулеев также призвал руководителей внебюджетных предприятий поддержать инициативу и по возможности предоставить своим сотрудницам возможность побыть с семьей в указанные дни.


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