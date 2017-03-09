Отстранён от должности и. о. руководителя Следственного Управления СКР

Приказ об отстранении Павла Муллина от занимаемой должности с 3 марта 2017 года был представлен в ходе судебного заседания в рамках рассматриваемого уголовного дела.

Муллин был назначен и. о. главного следователя Кузбасса в ноябре 2016 года после задержания по подозрению в коррупции его предшественника - Сергея Калинкина. Напомним, что экс-глава Следственного Управления Калинкин и два вице-губернатора Кемеровской области Александр Данильченко и Алексей Иванов, были задержаны по подозрению в вымогательстве акций одного из угольных предприятия. Рыночная стоимость пакета составляет не менее одного миллиарда рублей. Фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Теперь в совершении преступления обвиняется и приемник Калинина. В отношении Павла Муллина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В ходе расследования установлено, что исполняющий обязанности главного следователя противодействовал раскрытию преступления, связанного с незаконным оборотом оружия.

Сейчас трое обвиняемых находятся под домашним арестом, Павел Муллин содержится в СИЗО. В среду 8 марта Центральный районный суд Новосибирска продлил срок его задержания до пятницы. Решение принято в виду недостаточности представленных следствием доказательств, необходимых для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

Присутствовавший в зале суда корреспондент агентства "Интерфакс" сообщил, что Муллин также подозревается в подстрекательстве к служебному подлогу. Согласно материалам дела он оказал влияние на сотрудников полиции и Следственного комитета, чтобы скрыть от регистрации материалы по факту обнаружения боеприпасов. В качестве подозреваемых в деле фигурируют ещё два сотрудника полиции.