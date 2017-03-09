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В Кировском районе Кемерова подожгли иномарку

09 марта 2017 в 10:27

Пожар произошёл во дворе дома №21 по улице Инициативной в ночь на 8 марта.

- Мы проснулись в 5:50 утра от звуков, похожих на выстрелы, - сообщили редакции "С тобой" жители дома. - Оказалось, что горела иномарка соседа. Корпус автомобиля Nissan Wingroad" обгорел полностью, стекла были выбиты, капот вскрыт.

На место происшествия выехала бригада сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Пожар был локализован в течение 10 минут, однако салон успел выгореть почти полностью. Предполагается, что очаг пламени находися внутри.

Очевидцы уверены, что причиной произошедшего стал умышленный поджог, точную причину возгорания установит следствие.

Фото: Регион42 ("ВКонтакте")


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