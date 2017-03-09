В Кемерове стартовала акция "Пройди тест на ВИЧ"

С 9 марта каждый кемеровчанин сможет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию.

Организаторы акции отмечают, что опасности заражения ВИЧ подвержены все социальные и возрастные группы. На начало года доля жителей области, имеющих установленный диагноз ВИЧ-инфекция, составила 1,5% населения Кузбасса. Подавляющее число инфицированных – люди от 15 до 49 лет.

Однако, это только официальные данные. Предполагается, что количество людей незарегистрированных в медучреждении либо не знающих о своём диагнозе значительно превосходит число тех, кто получает медикаментозную помощь. Между тем, благодаря современным препаратам и терапии сегодня с диагнозом ВИЧ или СПИД можно вести полноценный образ жизни. Продолжительность жизни больных, проходящих адекватное лечение? также достаточно велика.

Передвижной пункт расположится в автомобиле «Газель», около стадиона «Химик». Здесь можно будет не только получить экспресс-результаты, но и задать вопросы специалистам Кемеровского центра по борьбе со СПИДом.