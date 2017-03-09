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8 марта в Кузбассе появились на свет 64 малыша

09 марта 2017 в 11:50

Несмотря на то, что день был самым женским в году, девочек и мальчиков родилось поровну - по 32 представителя обоих полов.

Больше всего новорожденных пришлось на областную столицу - 15. На втором месте Новокузнецк, в праздничный день здесь родилсиь 10 младенцев. Ненамного отстал Прокопьевск - 9 малышей. По сложившейся традиции все новоиспечённые мамы, отметившие 8 марта таким жизнеутверждающим способом, получат по 10 тысяч рублей и медальон «Рождённому на Земле Кузнецкой».

Напомним, что областные акции "Родился ребёнок" проводятся по распоряжению губернатора Амана Тулеева с 2000 года. Подарки получают женщины, родившие в Новый год, Рождество, Международный женский день, День защиты детей и День матери.


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