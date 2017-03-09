Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Житель областной столицы убит в ходе празднично...

Житель областной столицы убит в ходе праздничного застолья

09 марта 2017 в 13:49

В минувшую среду в одном из домов Заводского района Кемерова был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления, на теле 29-летнего мужчины обнаружены следы от ножевого ранения. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления, в качестве подозреваемого задержан 55-летний мужчина.

Известно, что конфликт между потерпевшим и задержанным произошел во время застолья 8 марта. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.


Читайте также

Content ylumzddrote
В Кировском районе Кемерова подожгли иномарку
Content 9
В Кемерове стартовала акция "Пройди тест на ВИЧ"
Content babies
8 марта в Кузбассе появились на свет 64 малыша
Content vrluwgo0p0i 850x6751
В Кемерове произошла авария с участием машины скорой

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?