Житель областной столицы убит в ходе праздничного застолья

В минувшую среду в одном из домов Заводского района Кемерова был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления, на теле 29-летнего мужчины обнаружены следы от ножевого ранения. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления, в качестве подозреваемого задержан 55-летний мужчина.

Известно, что конфликт между потерпевшим и задержанным произошел во время застолья 8 марта. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.