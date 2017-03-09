Хабенский в новой картине покажет уроженца Новокузнецка, страдающего ДЦП

Актер Константин Хабенский утвержден на главную роль в мелодраме о человеке, живущем с диагнозом ДЦП. Кинокартина будет названа «Временные трудности», а прототипом героя Хабенского стал уроженец южной столицы Кузбасса Аркадий Цукер.

История этого мужчины с диагнозом ДЦП поражает, ведь сегодня он успешный консультант по бизнесу. Когда Аркадию поставили этот диагноз, отец был категоричен: ребенок здоров, потому что это именно его сын. И на протяжении всей жизни говорил Аркадию, что это лишь «временные трудности». И как признается новокузнечанин, именно слова отца помогли добиться того, что есть у него сейчас.