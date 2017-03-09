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В Кемерове обнаружились тараканы в ресторане «Суши-Терра»

09 марта 2017 в 19:59

Жалобу на насекомых в одном из ресторанов сети «Суши-Терра» подал в Роспотребнадзор кемеровчанин. В ведомстве была организована проверка заведения.

В результате проверки выяснилось, что в помещениях действительно были тараканы – найдены несколько живых и мертвых насекомых. Выяснилось, что в вентиляционном отверстии на складе не было решетки, из-за чего тараканы проникали в помещения. Кроме этого, дезинфекция проводилась некачественно.

В итоге за нарушение юрлицо было оштрафовано на 10 тысяч рублей.


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