Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Кемерове школьники катались с горы рядом с же...

В Кемерове школьники катались с горы рядом с железной дорогой

09 марта 2017 в 21:14

В областной столице полицейские линейного отдела пресекли опасные игры третьеклассников на железнодорожных путях.

Мальчишки решили поиграть на автомобильном мосту в Кировском районе, скатываясь по его боковой части к железнодорожным путям. Об этой опасной забаве полиции сообщил машинист, ставший свидетелем.

Когда сотрудники прибыли, мальчики уже нашли другое развлечение: они начали цепляться за «колбасу» трамваев. Таким образом они проехали несколько метров, и сорвались прямо на трамвайные пути.

Сотрудники полиции задержали школьников. Оба они из благополучных семей. Родители, в то время как дети забавлялись на рельсах, были на работе. В отношении их составлены административные протоколы.


Читайте также

Content vrluwgo0p0i 850x6751
В Кемерове произошла авария с участием машины скорой
Content 1485520143 12
Житель областной столицы убит в ходе праздничного застолья
Content i
Хабенский в новой картине покажет уроженца Новокузнецка, страдающего ДЦП
Content 002
В Кемерове обнаружились тараканы в ресторане «Суши-Терра»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?