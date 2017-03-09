В Кемерове школьники катались с горы рядом с железной дорогой

В областной столице полицейские линейного отдела пресекли опасные игры третьеклассников на железнодорожных путях.

Мальчишки решили поиграть на автомобильном мосту в Кировском районе, скатываясь по его боковой части к железнодорожным путям. Об этой опасной забаве полиции сообщил машинист, ставший свидетелем.

Когда сотрудники прибыли, мальчики уже нашли другое развлечение: они начали цепляться за «колбасу» трамваев. Таким образом они проехали несколько метров, и сорвались прямо на трамвайные пути.

Сотрудники полиции задержали школьников. Оба они из благополучных семей. Родители, в то время как дети забавлялись на рельсах, были на работе. В отношении их составлены административные протоколы.