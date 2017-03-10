В Кузбассе расследуют махинации крупного спирткомбината

В Кузбассе возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов в особо крупном размере. В совершении преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, подозревается руководство крупного спиртового комбината Кемеровской области.

По версии следствия, в конце 2015 года руководство предприятия включило в декларацию заведомо ложные сведения. Так при исчислении налоговой базы не были учтены суммы акцизов, а вместо сведений о реально реализованном подакцизном товаре в декларацию вносились данные о мнимых продажах парфюмерно-косметической продукции. Это позволило скрыть от уплаты порядка 33,7 миллиона рублей. Точная сумма неуплаченных в бюджет налогов будет определена после экономической экспертизы финансовой документации предприятия.

Нарушения были выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. Напомним, что в настоящее время предприятие находится на стадии банкротства.

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