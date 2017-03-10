В зоне подтопления Кемерова находится 281 жилой дом

Потенциальными жертвами затопления могут стать 822 человека. Как сообщил на своей странице в социальной сети мэр города Илья Середюк, исходя из погодных условий и количества выпавшего снега, вероятно, что половодье этой весной будет выше прошлогоднего.

Представитель власти настоятельно рекомендуют тем, чьи дома находятся в зоне риска, заблаговременно застраховать своё имущество. Также сейчас специалисты готовят 11 мест на 2 500 человек для временного размещения.

- Предусмотрен весь комплекс дополнительных мер, чтобы защитить наших горожан, - уточнил глава города, - Подготовлены спальные места, запасная одежда, будет обеспечено питание, медицинское обслуживание. Для домашнего скота определили места размещения на этот период.

Отмечается также, что толщина льда на реке Томь в этом году составляет более 60 см в контрольном месте. В связи с этим велика вероятность проведения буровзрывных работ не только в центре водоёма, но и у опор моста.